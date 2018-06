Mondiali 2018, Egitto-Uruguay 0-1, Gimenez gol al 90'

Doveva essere la partita dei grandi attaccanti, la decide un difensore al 90': Gimenez vola in cielo per il colpo di testa che affonda l'Egitto e regala all'Uruguay una vittoria sofferta ma meritatissima, per il numero di occasioni prodotte. A tradire la Celeste era stato Suarez che aveva sprecato tre occasioni clamorose, ma il portiere El Shenawy, migliore in campo, si è arreso proprio alla fine.



Difficile dire se Cuper abbia fatto pretattica preannunciando un Salah titolare e poi lasciandolo in panchina per tutta la gara, forse non l'ha fatta neppure il medico dell'Egitto, che si era detto preoccupato per le condizioni fisiche dei suoi giocatori a causa del Ramadan: i noardafricani hanno anche messo in mostra un'ottima organizzazione, ma col passare dei minuti hanno mollato, travolti dalla stanchezza.



Suarez aveva chiuso la stagione col Barça segnando 6 gol nelle ultime 5 partite, ma al debutto mondiale ha fallito clamorosamente: nel primo tempo, sugli sviluppi di un corner, ha calciato a lato da due passi, poi, imbeccato magicamente da Cavani a inizio ripresa, ha calciato addosso a El Shenawy, infine si è fatto ancora ipnotizzare dal portiere in uscita ritardando la conclusione su un'altra meravigliosa palla di Cavani.



Il Matador, sempre attivo, ha sfiorato personalmente il gol due volte negli ultimi dieci minuti: gliel'hanno negato prima El Shenawy con una gran parata, poi il palo dopo uno splendido calcio di punizione. Ma a restituirgli il sorriso ci ha pensato Gimenez con un colpo di testa da urlo. L'Egitto, mai pericoloso, ha fatto solo il solletico a Muslera con Trezeguet, Fatih ed Elneny, di fatto senza mai impensierirlo. E alla prossima sfida con la Russia sarà già costretto a vincere. Magari con Salah in campo