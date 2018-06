Mondiali 2018, Croazia-Nigeria 2-0: un autogol e Modric lanciano Dalic

La Croazia non sbaglia l'approccio con il Mondiale 2018 in Russia, batte 2-0 la Nigeria e, approfittando del pareggio dell'Argentina, conquista la vetta del girone D dopo il primo turno mettendo già sui giusti binari la qualificazione agli ottavi. Una vittoria meritata per la caparbietà con cui la squadra di Dalic ha provato a fare il match dal primo all'ultimo minuto, nonostante le poche occasioni da gol, contro un avversario ostico e ben organizzato ma quasi mai pericoloso.



Non a caso i croati sono passati due volte da situazioni da fermo e sempre con lo zampino di Mario Mandzukic: nel primo tempo l'autogol di Etebo (di tacco) arriva dopo la deviazione volante dell'attaccante della Juventus che poi nella ripresa subisce il fallo di Troost-Ekong punito con il calcio da rigore segnato dal capitano Modric al primo gol con la maglia della propria nazionale nella fase finale di un Mondiale.



La Croazia, con in campo anche gli "italiani" Perisic e Strinic (ottima la prova del neo-milanista) dall'inizio mentre Brozovic e Pjaca sono entrati nel secondo tempo, ha fatto girare a lungo palla impattando spesso sul modulo speculare degli africani che, a parte un paio di tentativi di Ighalo e Moses, può vantare davvero pochino nel proprio tabellino. Nel prossimo turno Argentina-Croazia già decisiva per Sampaoli mentre Nigeria-Islanda cercheranno di mettere pressioni alle favorite.