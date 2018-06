Mondiali 2018, Costa Rica-Serbia

LA PARTITA

Chi si attende una Costa Rica chiusa in difesa rimane deluso. Al contrario l'undici di Ramirez parte all'attacco rendensosi pericoloso prima con Urena e quindi con Gonzalez, che spreca di testa da due passi su calcio d'angolo. La Serbia comunque non si lascia impressionare e risponde colpo su colpo: ne nasce così un match vivace con continui capovolgimenti di fronte. A poco a poco le Aquile Bianche prendono in mano le operazioni in mezzo al campo grazie alla maggiore qualità dei rivali anche se i Ticos reggono bene l'urto difendendosi con ordine e compattezza tra le linee (molto armonici i movimenti tra i reparti): così Keylor Navas non deve compiere praticamente alcun intervento e rimane inoperoso fino al 43' quando stoppa in due tempi la splendida rovesciata di Milinkovic-Savic.