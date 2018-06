Mondiali 2018, Costa Rica-Serbia 0-1: Kolarov-gol

Il successo della Serbia sulla Costa Rica nella prima giornata del gruppo E ha un sapore "italiano": a decidere la sfida e regalare tre punti ai suoi compagni è Aleksandar Kolarov (punizione da applausi). Brilla in maniera intermittente la stella di Milinkovic-Savic, vero e proprio uomo mercato: il centrocampista della Lazio, schierato in posizione più avanzata (nel 4-2-3-1), sul palcoscenico Mondiale fa intravedere solo in parte la sua classe (e intelligenza tattica) comunque cristallina (abbastanza deludente invece la prova di Ljajic). Col minimo sforzo (e qualche brivido di troppo) Krstajic vola in testa al girone e si candida per un posto negli ottavi di finale.



LA PARTITA

Chi si attende una Costa Rica chiusa in difesa rimane deluso. Al contrario l'undici di Ramirez parte all'attacco rendensosi pericoloso prima con Urena e quindi con Gonzalez, che spreca di testa da due passi su calcio d'angolo. La Serbia comunque non si lascia impressionare e risponde colpo su colpo: nasce così una gara vivace con continui capovolgimenti di fronte.



A poco a poco le Aquile Bianche prendono però in mano le operazioni in mezzo al campo sfruttando la maggiore qualità rispetto ai rivali anche se i Ticos reggono bene l'urto difendendosi con ordine e compattezza tra le linee (molto armonici i movimenti tra i reparti). Così Keylor Navas non deve compiere praticamente alcun intervento e rimane inoperoso fino al 43' quando, dopo una fase di 'risveglio in avanti' della Sele, stoppa in due tempi la splendida rovesciata di Milinkovic-Savic.



La ripresa si apre con una palla gol enorme per Mitrovic, servito magnificamente da Milinkovic: l'attaccante del Fulham calcia addosso a Keylor Navas. La rete del vantaggio è soltanto rinviata di qualche minuto perché al 56' Kolarov sblocca il match grazie a una punizione mancina col pallone che passa chirurgicamente sopra la barriera. In svantaggio la formazione centroamericana è costretta ad alzare il baricentro mentre la Serbia cambia atteggiamento tattico pensando a coprire gli spazi senza per questo rinunciare a improvvisi blitz offensivi (più volte vengono create le premesse per il raddoppio). Sul fronte opposto nessun rischio per Stojkovic fino al triplice fischio conclusivo.