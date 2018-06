Mondiali 2018, Corea del Sud-Messico

LA PARTITA

El Tricolor prende in mano le redini del gioco fin dai primi minuti ma non riesce a creare occasioni da gol: la Corea del Sud è schierata con tutti i propri uomini dietro la linea della palla e chiude tutti i varchi rendendosi comunque insidiosa nelle ripartenze con le accelerazioni di Son Heung-Min e il colpo di testa di Ki Sung-yueng (deviato in corner da Ochoa). Al 26' il muro asiatico crolla: Carlos Vela non fallisce il rigore concesso dall'arbitro Mazic per fallo di mano di Jang Hyun-Soo su iniziativa di Guardado. I centroamericani 2' più tardi potrebbero raddoppiare ma Cho Hyun-Woo si supera sul destro di Layun da posizione molto favorevole. I guerrieri Taeguk, a parte le già citate iniziative di Son Heung-Min, non mordono e così l'undici di Osorio non ha grandi difficoltà nel controllare nel gestire la gara per poi provare ad affondare in avanti (Lozano va vicino al 2-0).