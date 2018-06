Mondiali 2018, Corea del Sud-Messico 1-2: Osorio vede gli ottavi

Due su due. Il Messico, dopo aver superato a sorpresa la Germania nella prima giornata, batte anche la Corea del Sud (2-1) e mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. Se contro i tedeschi il successo era stato sofferto, questa volta El Tricolor ha conquistato i tre punti con relativa tranquillità sfruttando l'ampio divario tecnico con gli avversari, volenterosi ma con evidenti limiti. Le Tigri asiatiche, ancora a quota zero in graduatoria, sono praticamente spacciate e destinate a salutare la competizione iridata mercoledì prossimo (match con la Germania).



LA PARTITA

El Tri prende in mano le redini del gioco fin dai primi minuti ma non riesce a creare occasioni da gol: la Corea è schierata con tutti i propri uomini dietro la linea della palla e chiude tutti i varchi rendendosi insidiosa nelle ripartenze con le accelerazioni di Son Heung-Min e il colpo di testa di Ki Sung-yueng (deviato in corner da Ochoa). Al 26' il muro asiatico crolla: Carlos Vela non fallisce il rigore concesso dall'arbitro Mazic per fallo di mano di Jang Hyun-Soo su iniziativa di Guardado.



I centroamericani 2' più tardi potrebbero raddoppiare ma Cho Hyun-Woo si supera sul destro di Layun da posizione molto favorevole. I guerrieri Taeguk, a parte le già citate iniziative di Son Heung-Min, non mordono e così l'undici di Osorio non ha grandi difficoltà nel controllare nel gestire la gara per poi provare ad affondare in avanti (Lozano va vicino al 2-0).



Nella ripresa la trama della sfida resta pressoché identica con il Messico che prova a mettere al sicuro il risultato: Cho Hyun-Woo si oppone da campione al sinistro (deviato) di Guardado e tuttavia non può nulla sul destro ravvicinato del Chicharito Hernadez al 66' (dopo un dribbling secco ai danni di Lee Yong) su assist al bacio di Lozano al termine di un fulmineo contropiede. Di fatto non succede più nulla fino al 93' quando Son Heung-Min accorcia le distanze con un gran mancino da fuori.