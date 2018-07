Mondiali 2018, Colombia-Inghilterra 4-5 dopo i rigori: Southgate ai quarti

L'Inghilterra vola ai quarti di finale dopo una serata ricca di emozioni. La Nazionale di Southgate sfata il tabù dei calci di rigore (fatali tra Europei e Mondiali nel '90, '96, '98, 2004, 2006 e 2012) ed elimina la Colombia (5-4), che sembrava spacciata e invece al 93' aveva agganciato i rivali con Mina dopo il penalty di Harry Kane. Gli inglesi raggiungono i quarti a distanza di 12 anni dall'ultima volta e se la vedranno con la rocciosa Svezia sabato alle 16 a Samara (diretta tv esclusiva su Canale 5): ora si può sognare perché la strada verso la finale è meno lunga...



LA PARTITA

I Tre Leoni fanno la gara fin dai primi minuti pressando a tutto campo: al 16' la prima grande occasione con Kane che di testa non riesce a inquadrare la porta da due passi sul traversone di Trippier dalla destra. I Cafeteros (privi dell'infortunato James Rodriguez) attendono nella loro metà campo affidandosi a improvvise fiammate e prvando a spezzare le iniziative rivali con un palleggio ragionato (più in orizzontale che in verticale però). A poco a poco la squadra di Pekerman alza il baricentro ma le occasioni, in un match comunque dai ritmi elevati, latitano perché a prevalere sono le difese e più in generale la tattica: manca la fiammata, la giocata decisiva da una parte e dall'altra. Solo nel finale di frazione due lampi: Quintero conclude a lato col mancino da buona posizione e Lingard in mezza acrobazia calcia alle stelle.



In avvio di ripresa la svolta: Sanches atterra Harry Kane (compagno di squadra nel Tottenham) in area su corner e Geiger fischia il calcio di rigore: dagli 11 metri il centravanti inglese non sbaglia al 57'. A questo punto la Colombia, dopo aver rischiato di venire punita da Dele Alli, si innervosice troppo (eccessive e continue le proteste nei confronti dell'arbitro) ricorrendo alle maniere forti: la partita risulta così spezzettata e a risentirne è lo spettacolo. Il tutto avvantaggia l'Inghilterra, che non deve faticare nel gestire il vantaggio ma anzi potrebbe affondare in contropiede per gli ampi spazi lasciati dagli avversari, sbilanciati in avanti anche per effetto dei cambi (entrano Uribe, Muriel e Bacca).



A 9' dal termine Walker però si addormenta, Bacca gli ruba la palla e serve Cuadrado: l'esterno della Juventus fallisce una grande occasione tirando alto. Nel recupero succede di tutto: Pickford sbarra la strada a Uribe ma non può nulla sul colpo di testa di Jerry Mina (terzo centro in questo Mondiale). Ai tempi supplementari le chance migliori capitano all'Inghilterra: il sinistro di Rose lambisce il palo mentre Dier non approfitta della libertà concessagli su corner (stacco aereo fuori). Il risultato non cambia e si va così ai rigori. Decisivo l'errore di Bacca e il gol di Dier: Southgate fa festa.



LA SEQUENZA DEI RIGORI

Falcao - GOL

Kane - GOL

Cuadrado - GOL

Rashford - GOL

Muriel - GOL

Henderson - PARATO

Uribe - TRAVERSA

Trippier - GOL

Bacca - PARATO

Dier - GOL