Mondiali 2018, Colombia-Inghilterra

LA PARTITA

I Tre Leoni fanno la gara fin dai primi minuti pressando a tutto campo: al 16' la prima grande occasione con Kane che di testa non riesce a inquadrare la porta da due passi sul traversone di Trippier dalla destra. I Cafeteros (privi dell'infortunato James Rodriguez) attendono nella loro metà campo affidandosi a improvvise fiammate e prvando a spezzare le iniziative rivali con un palleggio ragionato (più in orizzontale che in verticale però). A poco a poco la squadra di Peckerman alza il baricentro ma le occasioni, in un match molto nervoso comunque dai ritmi elevati, latitano perché a prevalere sono le difese e più in generale la tattica: manca la fiammata, la giocata decisiva da una parte e dall'altra. Solo nel finale di frazione deu lampi: Quintero conclude a lato col mancino da buona posizione e Lingard in mezza acrobazia calcia alle stelle.



In avvio di ripresa la svolta: Sanches atterra Harry Kane (compagno di squadra nel Tottenham) in area su corner e Geiger fischia il calcio di rigore: dagli 11 metri il centravanti inglese non sbaglia al 57'.