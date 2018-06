Mondiali 2018, Colombia-Giappone 1-2: decide Osako

Il quinto tentativo è quello buono: per la prima volta il Giappone riesce a battere una squadra sudamericana ai Mondiali, la vittima è la Colombia (vendicato l'1-4 di quattro anni fa sempre ai gironi) che cade vittima dei propri errori e perde 2-1 la prima sfida del gruppo H. La svolta arriva all'alba della gara, dopo soli tre minuti: buco della retroguardia sudamericana Osako si fa parare il piattone, la palla arriva sui piedi di Kagawa che ribatte a colpo in sicuro in rete trovando sulla traiettoria il braccio aperto di Sanchez. Il centrocampista della Fiorentina salva solo momentaneamente il risultato e viene espulso mentre il numero 10 asiatico segna il rigore.



Con un uomo meno e sotto nel risultato, i Cafeteros non si perdono d'animo anche perché il Giappone sembra soffrire del braccino corto indietreggiando e sbagliando diversi appoggi. Falcao ci tenta al volo, Inui e Osako falliscono il raddoppio e allora arriva il pareggio che, al netto della punizione di Quintero, è un erroraccio di Kawashima: la palla passa sotto la barriera ma il portiere giapponese si allunga male respingendo solo oltre la linea, inutili le goffe proteste con l'arbitro dato che con la Goal Line Technlogy non c'è scampo.



I Samurai destano meno impressione degli avversari ma, alla lunga, l'undici contro dieci paga. Il possesso palla è degli uomini di Nishino che a più riprese sbattono contro Ospina. Pekerman inserisce pure James Rodriguez e Bacca, si vede anche Honda ma ad Osako girano i sei minuti: l'attaccante, fin lì impreciso, al 72' gira in porta perfettamente di testa anticipando Arias e siglando il 2-1 mentre al 78' salva in ripiegamento difensivo un gol già fatto di James.