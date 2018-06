Mondiali 2018, Colombia e Giappone agli ottavi. Senegal fuori per il Fair Play

Emozioni a non finire nel gruppo H dei Mondiali. La Colombia batte 1-0 il Senegal al termine di una partita molto tirata e si guadagna l'accesso agli ottavi di finale come prima. Gli africani salutano invece la competizione nonostante gli stessi punti e la stessa differenza reti del Giappone (sconfitto 1-0 dalla Polonia già eliminata): a favore dei nipponici il Fair Play con un numero inferiore di cartellini gialli. Le due squadre attendono ora la sfida tra Inghilterra e Belgio per conoscere il nome dei prossimi rivali.



SENEGAL-COLOMBIA

Dopo un'occasione per Quintero (punizione deviata da N'Diay) i Cafeteros si vedono fischiare da Mazic un rigore per intervento di Sanchez su Mané: l'arbitro cambia idea dopo aver rivisto le immagini alla VAR. Il match è vivace con tentativi da una parte e dall'altra ma al 31' perde uno dei suoi protagonisti più attesi perché James Rodriguez è costretto a uscire per infortunio (Muriel rileva il giocatore del Bayern Monaco). Nella ripresa la squadra di Peckerman cerca di sfondare con continue verticalizzazioni ma trova tutti gli spazi chiusi contro un Senegal molto attento (Koulibaly salva su un tentativo di Muriel) e velenoso in contropiede. A 16' dal termine la svolta: corner di Quintero e colpo di testa vincente di Yerry Mina. La reazione dei Leoni della Teranga è immediata e affidata prima a Niang (destro disinnescato da un grande Ospina) e poi a Sarr (conclusione alta da due passi). L'assalto conclusivo non ha successo: il Senegal va fuori.



GIAPPONE-POLONIA

I nipponici partono forte e sfiorano il vantaggio in avvio: il colpo di testa di Okazaki esce non di molto mentre il destro di Muto viene deviato da Fabianski (in campo dal primo minuto al posto di Szczesny). Con il trascorrere dei minuti la squadra di Nawalka guadagna metri e intorno alla mezz'ora si rende pericolosissima con lo stacco di Grosicki respinto miracolosamente da Kawashima sulla linea di porta. Nel secondo tempo i Samurai Blu aumentano i giri del motore ma a trovare il gol sono i biancorossi al 59': punizione di Kurzawa e tap-in al volo di Bednarek (primo centro in Nazionale), lasciato troppo libero dai difensori avversari. La formazione di Nischino non sembra avere la forza di reagire e anzi viene graziata da Lewandowski che spreca una favorevole chance. Gli ultimi minuti sono a dir poco imbarazzanti: in pratica non si gioca ma si attende solo il triplice fischio, e il Giappone può esultare grazie al risultato di Senegal-Colombia.