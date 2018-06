Mondiali 2018, Brasile-Svizzera 1-1, Tite flop all'esordio

In tanti l'avevano indicata come favorita del Mondiale, per il numero di grandi giocatori in rosa e per la striscia di risultati positivi del nuovo c.t. Tite che aveva fatto ben sperare. La Seleçao, invece, delude e all'esordio non va oltre il pari con la Svizzera: Petkovic, ex allenatore della Lazio forse un po' troppo sottovalutato, fa un vero e proprio capolavoro tattico che neppure quello balistico di Coutinho riesce a offuscare.



Se il Brasile pareggia 1-1 a Rostov, il motivo è più di uno, ma non è l'approccio mentale: la partenza, infatti, è a razzo, con Neymar che si va a prendere spesso il pallone sulla trequarti e il palleggio che funziona una meraviglia. Il gol è una magia di Coutinho, come detto: al 20' l'ex interista raccoglie il pallone al limite dell'area, leggermente defilato sulla sinistra, e insacca con un destro all'incrocio spaventoso.



È qui che i verdeoro commettono l'errore capitale di specchiarsi: per quanto ci sia grande qualità, il livello non è certo quello altissimo di altre Seleçao, così senza la determinazione giusta, c'è il rischio di non vincere neppure con la Svizzera. Il pari di Zuber in apertura di ripresa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Shaqiri, è colpa di Miranda, che lamenta una leggera spinta dell'avversario, ma di fatto lo lascia indisturbato, mentre Alisson non esce nell'area piccola.



Ci sarebbero 40 minuti, più recupero, per tornare avanti, ma il Brasile si sveglia solo nel finale, quando Neymar (che si è acceso solo a tratti anche perché tartassato dai 10 falli dei rivali), ma soprattutto Firmino (libero in area) e Miranda vanno vicinissimi al vantaggio. Lo juventino Douglas Costa resta in panchina tutta la gara e resta il rimpianto di non averlo visto, considerando la sua capacità di spaccare le partite: a questo Brasile un po' troppo lento sarebbe servito.