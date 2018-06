Mondiali 2018, Brasile-Costa Rica 2-0, festa nel recupero

Segna ancora Coutinho, ma stavolta è decisivo. Perché il gol arriva al 91', quando tutto lasciava pensare che ormai la Costa Rica potesse portare a casa lo 0-0. Invece il Brasile la spunta in pieno recupero chiudendo la partita con Neymar che fa gol al 97' e poi scoppia in lacrime, mentre la Seleçao fa un passo importante verso gli ottavi, mentre col secondo pari di fila la qualificazione sarebbe stata davvero a rischio.



Il Brasile ha la colpa di buttare via un tempo, quasi senza creare nulla: un paio di conclusioni senza pretese di Willian, ombra del giocatore ammirato al Chelsea, e Coutinho, schierato trequartista nel 4-2-3-1 anziché mezzala. L'occasione più ghiotta fino all'intervallo la crea sorprendentemente la Costa Rica, con Borges che calcia fuori da buona posizione: è l'unica fiammata di una squadra che col 5-4-1 difende con tutti i suoi uomini, compresa la punta Ureña e l'uomo di qualità, Ruiz, quello che condannò l'Italia nel 2014 e che a San Pietroburgo si danna l'anima in copertura.



Tite capisce che deve cambiare e nella ripresa manda subito in campo Douglas Costa: lo juventino aiuta (tanto che quasi tutte le occasioni passano dai suoi piedi), ma a dire il vero è l'atteggiamento che modifica l'inerzia della sfida. Il Brasile accelera subito dopo il rientro in campo ed è sfortunato sulla traversa di Gabriel Jesus, mentre Keylor Navas comincia a parare tutto sentendo evidentemente il duello a distanza con Alisson, quasi certamente suo prossimo compagno e "rivale" al Real Madrid. Il portiere dice no a Coutinho, ma soprattutto a Neymar su una conclusione a botta sicura.



Sfortunato nel trovare la deviazione di Navas, Neymar si rivela impreciso poco dopo quando manda fuori a tu per tu col portiere vanificando un contropiede nato da un erroraccio di Gamboa, e poi nervosissimo, dopo che l'arbitro, con l'ausilio del Var, gli nega un rigore che aveva concesso in campo giudicando lieve il tocco di Giancarlo Gonzalez sul suo petto.



A quel punto il Brasile perde la testa, anche se mancano più di dieci minuti, e costruisce solo mischie: ma su una di queste, al 91', un mancato controllo di Gabriel Jesus sulla torre di Firmino, consente a Coutinho di infilarsi in area e battere Navas con la punta. A quel punto si aprono gli spazi, Firmino sfiora il raddoppio e Neymar lo trova su assist di Douglas Costa, che negli spazi aperti si conferma devastante. Più di questo Brasile, che deve migliorare molto: il primo successo aiuterà.