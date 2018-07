Mondiali 2018, Brasile-Belgio 1-2, Neymar a casa

Il Mondiale più sorprendente della storia ci regala l'ennesima impresa che non è clamorosissima solo dal punto di vista tecnico: il Brasile cinque volte campione viene buttato fuori ai quarti dal piccolo Belgio che ha meno abitanti (11 milioni) della sola San Paolo (12), ma è secondo nel ranking Fifa. Con tutte le big a casa, la Seleçao sembrava proiettata verso il sesto trionfo della propria storia, col solo ostacolo Francia apparentemente un po' più duro degli altri. Ma dopo Germania, Argentina e Spagna, senza contare l'Italia e l'Olanda escluse giù in autunno, anche i verdeoro lasciano in anticipo la Russia.



I Diavoli Rossi vincono 2-1 e sono costretti a soffrire fino alla fine mostrando ancora palesi limiti in fase difensiva che per loro fortuna non sfasciano quanto di meraviglioso la squadra sa produrre davanti: una generazione di fenomeni, che si era fermata ai Mondiali del 2014 e agli Europei del 2016 dando l'impressione di essere anche una generazione di splendidi perdenti, si dimostra capace di un successo memorabile.



Il peccato originale che manda fuori il Brasile è la squalifica di Casemiro, uno dei giocatori chiave nei recenti successi del Real Madrid e a questo punto anche dei 15 risultati utili di fila ottenuti fino a stasera da Tite: in campo, al suo posto, va Fernandinho, che al City fa un altro tipo di lavoro e soprattutto gioca in un altro tipo di squadra. L'autogol che sblocca la partita magari è un caso, perché il centrocampista devia col braccio nella propria porta dopo un corner; il modo in cui si fa aggirare da Lukaku sul 2-0, col centravanti che poi libera De Bruyne alla splendida conclusione del 2-0, è lo specchio dei suoi limiiti.



Il Brasile, che pure aveva cominciato bene la partita colpendo anche un palo con Thiago Silva, va in tilt dopo il vantaggio belga e ci mette un'ora per riprendersi. Neymar cade due volte in area e almeno in una circostanza viene graziato da un giallo per simulazione, mentre su Gabriel Jesus forse il tocco di Kompany poteva essere da rigore. Il Belgio, perfetto per un tempo con la formazione che aveva ribaltato il Giappone (con Chadli e Fellaini in campo e Mertens Carrasco fuori), piano piano arretra, anche se Hazard e De Bruyne, insieme a Lukaku, continuano a regalare spettacolo nelle ripartenze.



Come aveva fatto contro la Costa Rica, Tite prova a cambiare la partita inserendo Douglas Costa, ma in realtà è Renato Augusto che dà la svolta, prima segnando di testa il gol che riapre il match su assist di Coutinho, poi inserendosi di continuo per vie centrali e sfiorando personalmente il bis. Il Brasile crea un'occasione dietro l'altra nell'ultimo quarto d'ora: una la spreca Coutinho su assist di Neymar, ma il miracolo lo fa Courtois sullo stesso Neymar al 94'. E anche il portiere si ritaglia un pezzo di gloria. Il grande Brasile va a casa, il Belgio è in semifinale con la Francia.