Mondiali 2018, Belgio-Panama 3-0, Mertens e doppio Lukaku

Finisce come tutti si aspettavano, col Belgio che travolge Panama, ma forse non va esattamente come nelle previsioni, perché i Diavoli Rossi, al di là del punteggio (3-0), hanno faticato più del previsto. Una prodezza di Dries Mertens ha tolto le castagne dal fuoco dopo un primo tempo soporifero, la doppietta di Lukaku ha chiuso i conti seppellendo le speranze della Cenerentola centroamericana.



Difesa a 3, una coppia di mediani davanti alla difesa come De Bruyne e Witsel, Meunier e Ferreira Carrasco larghi, Mertens e Hazard liberi di inventare per Lukaku: difficile trovare un difetto a una squadra così, soprattutto contro avversari di gran lunga inferiori sul piano tecnico. Eppure per 45 minuti il Belgio è praticamente nullo. In realtà non parte neppure malissimo, sebbene l'occasione più ghiotta sia un autogol sfiorato da Torres, ma pian piano si spegne perché i movimenti senza palla sono ridotti al minimo e così il ritmo è lentissimo.



Panama si accontenta di restare arroccata dietro, ma in apertura di ripresa ci pensa Mertens ad aprire il bunker con un terrificante destro al volo. Le premesse per una goleada ci sarebbero, ma incredibilmente il Belgio, invece di approfittare del possibile sbandamento dei rivali, rischia un paio di volte sull'1-0, con Courtois provvidenziale su Murillo. Ci pensa Lukaku, allora, a mettere fine alla partita, con due gol in 6 minuti: al 69' di testa su cross di esterno destro di De Bruyne (altra magia), al 75' sulla verticalizzazione di Hazard. Ma non basta per trasformare il Belgio da outsider a possibile ammazzagrandi.