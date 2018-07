Mondiali 2018, Belgio-Inghilterra 2-0: Diavoli Rossi terzi

La finale degli scontenti se l'aggiudica il Belgio a San Pietroburgo. Ai Diavoli Rossi basta un gol per tempo: quello di Meunier dopo appena quattro minuti di gioco, trafiggendo Pickford da vero centravanti. E quello di Hazard nella ripresa. Per la squadra di Martinez è comunque storia: è il miglior risultato sportivo in un Mondiale, dopo il quarto posto del 1986.



Le gambe di inglesi e belgi sono inevitabilmente pesanti, d'altronde la posta in palio è pressoché nulla: terzo o quarto posto fa poca differenza, ma a guardare il Belgio, forse, qualche rimpianto viene. La squadra di Martinez gioca un calcio convincente, sebbene i ritmi siano più bassi delle scorse uscite, ma concede: un tiro di Kane nel primo tempo, sul quale Courtois può soltanto soffiare. Un miracolo di Alderweireld, poi, scongiura il rischio del pari inglese, quando Dier scucchiaia davanti al portiere a metà ripresa. Colpa di una dormita di Kompany, ma il collega di reparto rimedia con una scivolata sulla linea. Sempre Dier, sempre nella ripresa, ma di testa. Un'altra incornata, stavolta di Maguire. Fuori. La palla non vuole saperne di entrare. Il Belgio si spegne gradualmente, man mano che le motivazioni vengono meno e i cambi aumentano (fuori Lukaku, dentro Mertens). Proprio nel momento di maggiore sofferenza, emergono i valori dei Diavoli Rossi. Si accendono i campioni. Tre su tutti: il folletto napoletano subentrato, e i soliti De Bruyne e Hazard. Prima imbastiscono un contropiede spettacolare che Meunier chiude, trovando lo splendido riflesso di Pickford. Poi, a meno di dieci dal termine, De Bruyne lancia deliziosamente in porta Hazard, che non può sbagliare e chiude i conti.



La partita racconta poco altro, serve piuttosto ad aggiornare le statistiche di questo Mondiale. Che premia l'inglese Harry Kane, oggi non particolarmente brilante, come capocannoniere (con 6 gol) in attesa della finale di domani. Potranno impensierirlo, forse, Mbappé e Griezmann (entrambi a tre), ma il destino sembra scritto.



Una consolazione a testa, dunque. Per due realtà generazionali che avranno ancora da dire. Il podio e la storia per il Belgio e il titolo di miglior marcatore per un inglese fortissimo. Che i britannici non vedevano da tempo. Si torna a casa, come vuole il ritornello degli inglesi, ma il futuro fa ben sperare.