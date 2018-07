Mondiali 2018, Belgio-Giappone 3-2: Chadli decisivo

Il Belgio batte in rimonta il Giappone e si qualifica per i quarti di finale dove incontrerà il Brasile: un vero harakiri per gli asiatici che vanno sul 2-0 prima di essere recuperati e addirittura superati al 94' in contropiede, alla Rostov Arena finisce 3-2. I dubbi tattici sulla squadra di Martinez non vengono cancellati dal successo ma ora è il momento di festeggiare, Nishino invece riesce addirittura a sorridere a fine partita ma il traguardo - che sarebbe stato storico - dei quarti non è sfuggito solo per casualità, imperdonabile prendere contropiede sul 2-2 in un ottavo di finale dei Mondiali.



Il Belgio macina gioco, senza mai accelerare o affondare (tranne un tiro da fuori di Hazard e un destro telefonato di Mertens), e difensivamente ha più di un'amnesia tante le occasioni migliori sono i giapponesi con il colpo di testa di Inui e il quasi autogol di Courtois. I ritmi stanno bene alla squadra di Nishino che se la cava con i cambi di gioco improvvisi, le giocate di Kagawa o le ripartenze dal lato di Nagatomo, De Bruyne e Carrasco non supportano Hazard e anche Meunier è in serata storta. Gli asiatici prendono coraggio e piazzano un tremendo uno-due in quattro minuti con Haraguchi (che approfitta del buco di Vertonghen) e Inui (splendida rete da fuori area), la mazzata è tripla per il Belgio perché in mezzo ai due gol presi c'è pure il palo pieno di Hazard.



L'episodio che gira l'inerzia della partita è un'invenzione di Vertonghen sul quale ci mette lo zampino Kawashima: brutta l'uscita di pugno, ancor peggio il posizionamento sul colpo di testa a pallonetto del difensore del Tottenham. Il gol rianima il Belgio che rimette in sesto il match con la stessa velocità con cui aveva preso il raddoppio: cross di Hazard con Fellaini che anticipa Hasebe di testa per il 2-2. Nel finale Kawshima e Courtois cercano in tutti i modi di far arrivare la partita ai supplementari ma il ribaltone operato dalla premiata ditta Meunier-Chadli porta gli europei ai quarti.