Mondiali 2018, Argentina-Islanda 1-1: Messi sbaglia un rigore

Leo Messi tradisce l'Argentina. Nell'esordio Mondiale contro l'Islanda (1-1) la Pulce stecca e fallisce un rigore dimostrando di essere un lontano parente della stella ammirata al Barcellona. Impietoso il confronto con Ronaldo a meno di 24 ore di distanza: se il portoghese ha tenuto in piedi da solo il Portogallo contro la Spagna, il suo 'rivale' si è perso di nuovo con la maglia della Nazionale. Sarebbe però ingeneroso attribuire a lui tutte le colpe di un flop imprevisto: Sampaoli ha pagato alcune scelte incomprensibili (perché tenere Dybala in panchina per tutta la partita e inserire Higuain soltanto nel finale?) e le incertezze di un disastroso reparto arretrato. Ha fatto il resto la grande prova di un'Islanda combattiva, mai doma e capace di mettere paura a una rivale decisamente più quotata. Ma forse da oggi ancora meno fravorita per la vittoria finale.



LA PARTITA

Che l'Islanda non sia affatto la vittima sacrificale di giornata lo si capisce dai primi minuti: Finnbogason spreca da buona posizione e Bjarnason calcia a lato da due passi dopo un pasticcio della coppia Rojo-Caballero. L'undici di Sampaoli, pericoloso in avvio solo con una deviazione di Tagliafico, preme senza trovare gli spazi giusti fino al 19' quando una magia di Aguero (controllo e sinistro all'incrocio) sblocca un match complicato e dai ritmi elevati. Si tratta di una breve illusione: in difesa l'Albiceleste soffre tremendamente e al 24' l'Islanda pareggia grazie a Finnbogason, abile ad approfittare di una respinta rivedibile di Caballero. Una volta raggiunta la Seleccion si butta in avanti andando però a sbattere contro il muro eretto dalla squadra di Hallgrímsson, troppo schiacciata nella propria metà campo ma insidiosa ogni volta che attacca: Sigurdsson impegna Caballero al termine di un ottimo spunto.



Nella ripresa il fil rouge della sfida rimane identico così come l'incapacità di concretizzare la supremazia territoriale da parte dell'Argentina. Sampaoli decide di rilevare lo spento e poco dinamico Biglia (prova incolore come quella di Mascherano) inserendo Banega nel tentativo di vivacizzare la manovra e provare a sfruttare i tiri da fuori. Ad aiutare il ct, al 62' è un avversario: Magnusson affossa Meza e l'arbitro Marciniak fischia il calcio di rigore. Dal dischetto Messi si lascia, clamorosamente, ipnotizzare da Halldorrson che respinge salvando i suoi e gelando i tifosi argentini presenti sugli spalti. La Pulce cerca invano di riscattarsi non trovando la porta per due volte su punizione e sprecando al limite dell'area un invitante contropiede, prima di sfiorare il bersaglio grosso col mancino. Nell'assedio conclusivo (5' di recupero) Halldorrson sbarra la strada a Pavon e il solito Messi di destro spedisce fuori. E' l'ultima emozione.