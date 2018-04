Mondiali 2018, Argentina: Higuain-Dybala nei preconvocati, no a Icardi

Secondo quanto riferisce Tyc Sports, Jorge Sampaoli avrebbe già scelto 34 dei 35 pre-convocati dell'Argentina verso i Mondiali 2018 in Russia, lista che sarà ufficializzata il prossimo 14 maggio. Nella lista presenti cinque giocatori della serie A: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala (Juventus), Federico Fazio e Diego Perotti (Roma) e Lucas Biglia (Milan). Se per la Joya è quasi una piacevole sorpresa, spicca la bocciatura del capitano dell'Inter, Mauro Icardi, che dovrà fare spazio al futuro compagno di squadra Lautaro Martinez.



Ecco la lista secondo il media argentino

Portieri: Sergio Romero, Franco Armani, Wilfredo Caballero, Nahuel Guzmán, Agustín Marchesín

Difensori: Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Federico Fazio

Centrocampisti: Maximiliano Meza, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Manuel Lanzini, Erik Lamela, Lucas Biglia, Diego Perotti, Eduardo Salvio, Marcos Acuña, Matías Kranevitter, Emiliano Rigoni, Leandro Paredes, Javier Mascherano;

Attaccanti: Cristian Pavón, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín