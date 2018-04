Mondiali 2018, Argentina: Gago dal sacerdote guaritore

Lo scorso 6 ottobre Fernando Gago aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante Argentina-Perù, match di qualificazione Mondiale. A quei tempi l'Albiceleste stava lottando per entrare tra le prime cinque del girone sudamericano e assicurarsi un posto per Russia 2018 e il centrocampista, pieno di adrenalina, aveva chiesto a gran voce ai medici di rientrare in campo nonostante il grave infortunio per poi arrendersi davanti all'ingresso di Enzo Perez.



In questi mesi Gago si è pazientemente dedicato alla riabilitazione, sempre con i Mondiali in testa. Qualche giorno fa è tornato ad allenarsi con il Boca Juniors e, per sperare ancora nella convocazione del ct Sampaoli, si è anche recato in pellegrinaggio a Rosario da Padre Inacio. Questo sacerdote ha la fama di essere un guaritore ed ecco spiegata la visita di Gago: ogni tentativo vale se il sogno è... Mondiale.