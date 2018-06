Mondiali 2018, Argentina-Croazia 0-3: Messi a picco

La seconda Argentina ai Mondiali 2018 in Russia è come la prima, anche peggio: così il risultato va di conseguenza. Dopo l'1-1 nell'esordio contro l'Islanda, Sampaoli incassa una sconfitta per 3-0 contro la Croazia che invece festeggia la qualificazione agli ottavi di finale. Una rete presa per colpe proprie, l'altra nata dal piede di un grandissimo centrocampista ma bisogna andare oltre: questa Argentina non ha un gioco, non ha un'anima e se Messi conferma la sua incapacità di prendersela da solo sulla schiena, non si può non perdonare alla Pulce il problema di giocare con compagni che non sanno cosa fare.



E neppure il ct è esente da colpe: è lui a dover dare una struttura tattica alla squadra, certo, ma mettendo in campo una formazione quasi senza senso si tira la zappa sui piedi. Rispetto all'Islanda si passa dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, fuori Rojo, Biglia e Di Maria e dentro Mercado, Perez e Acuna ma la sostanza non cambia. Davanti non ci sono movimenti, Messi arretra quasi in difesa per prendere pallone e se poi Caballero, a inizio ripresa, si inventa un improbabile scavetto davanti a Rebic allora non puoi che prendertela con te stesso. Ed è tardivo l'ingresso di Higuain e Dybala che almeno danno vivacità.



Il raddoppio arriva all'80', perla da fuori area di Modric, poi Rakitic prende la traversa su punizione ma nel finale sigla la terza rete di fronte a una difesa avversaria imbambolata. Se domani l'Islanda batte la Nigeria, all'Argentina non rimane che superare gli africani nell'ultima partita del girone e sperare che l'Islanda perda (a quel punto, a quattro punti pari, conterebbe prima la migliore differenza reti e poi il maggior numero di reti segnate). Solo applausi per la Croazia, invece, a cui Rebic sembra aver dato quella concretezza mentale che da sempre la penalizza nelle grandi manifestazioni. Poche squadre hanno due come Rakitic e Modric in mezzo, Perisic dà la solita mano avanti-indietro e la difesa se la cava con l'organizzazione: può davvero fare strada.