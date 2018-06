Mondiali 2018, amichevoli: pari Francia, Spagna di misura

Serata difficile per Spagna e Francia, impegnate nelle ultime amichevoli prima del debutto ai Mondiali 2018 in Russia: le Furie Rosse risolvono la pratica Tunisia solo nel finale mentre i Galletti si aggrappano a Mbappé per non perdere contro gli Stati Uniti.



L'unica buona notizia per il ct Lopetegui è la forma di Iago Aspas, la sua rete lo candida a una maglia da titolare contro il Portogallo: Rodrigo infatti delude, l'attaccante - unico vero reparto scoperto nel 4-2-3-1 spagnolo - del Celta Vigo all'84' riesce invece a battere le resistenze di una buona Tunisia, tutta grinta e 4-5-1, che si fa vedere più volte dalle parti di De Gea. Delude Isco (sostituito a fine primo tempo), anche Silva a fari spenti: venerdì nel debutto Mondiale servirà altro.



Non va meglio alla Francia, almeno dal punto di vista del risultato. La squadra di Deschamps tiene il pallino del gioco ma va sotto contro gli Stati Uniti per un errore di Sidibé che lascia via libera a Green. Al 78' grande iniziativa di Fekir, non disturbato dalle voci di mercato, dopo la giocata di Pavard il pallone arriva a Mbappé che segna il definitivo 1-1. A centrocampo, 58 minuti per lo juventino Matuidi, affiancato dall'ex bianconero Pogba e Kanté.



Nelle altre partite Serbia-Bolivia 5-1, Danimarca-Messico 2-0, Svezia-Perù 0-0, Finalndia- Bielorussia 2-0, Estonia-Marocca 1-3, Ungheria-Australia 1-2, Lettonia-Azerbaigian 1-3.