Mondiali 2018, 15 giugno: tutte le notizie dalla Russia LIVE

10:10 Egitto, ti spinge Milano

10:15 Mondiali, minaccia Isis

L'Isis torna a minacciare i Mondiali di calcio in Russia con un video in cui promette "un massacro come mai prima d'ora". In un video diffuso dal tabloid inglese Daily Star, l'organizzazione terroristica mostra immagini di repertorio annunciando di voler "vendetta" nei confronti di Vladimir Putin e della Russia. Il filmato si conclude con una panoramica dello stadio di Sochi 'sorvegliato' da un jihadista in tuta mimetica e mitra a tracolla e virtualmente colpito da esplosioni. Non è la prima volta che i terroristi minacciano di portare il terrore ai mondali di calcio.

10:00 Russia, i complimenti di Putin

Il presidente Vladimir Putin ha chiamato il c.t. russo Stanislav Cherchesov congratulandosi per la vittoria della Russia sull'Arabia Saudita, battuta 5-0 ieri allo stadio Luzhniki. Lo ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa, citato da RBK. "Mi ha chiamato il capo dello Stato, si è congratulato e mi ha chiesto di ringraziare i ragazzi per la bella partita", ha detto Cherchesov. Putin ha assistito alla prima partita dei Mondiali in compagnia del Presidente FIFA Gianni Infantino e del principe Saudita Mohammed bin Salman.

09:45 Accadde oggi: Maicon da sballo

09:10 Cheryshev mago del primo giorno

08:45 Buon compleanno Salah

Mohamed Salah compie 26 anni e tra qualche ora festeggerà esordendo in un Mondiale.



08:30 Germania, Neuer si scalda

08:15 IL PROGRAMMA

Oggi sono tre le partite del Mondiale in programma. Ecco il calendario con la guida tv.



Ore 14.00 - Egitto-Uruguay (1ª giornata gruppo A) - Italia 1

Ore 17.00 - Marocco-Iran (1ª giornata gruppo B) - Italia 1

Ore 20.00 - Portogallo-Spagna (1ª giornata gruppo B) - Canale 5