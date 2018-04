Mondiale, minaccia hooligans: argentini e russi contro inglesi

L'hanno ribattezzato il Mondiale nel Mondiale. Purtroppo in Russia non si giocherà a pallone, ma anche a cazzotti: è la coppa del mondo degli hooligans. Tra le tifoserie più violente primeggiano quelle di casa, da Mosca e San Pietroburgo, tra le più note e persino celebrate sui siti web specializzati di tutto il mondo. Sono pronte, si stanno allenando, hanno addirittura stretto un'alleanza via web con i tifosi violenti d'Argentina, pronti a tassarsi pur di non perdersi le imprese di Leo Messi, ma anche gli scontri contro gli odiati inglesi.



Proprio gli hooligans britannici venerdì, in Olanda, in occasione dell'amichevole della propria nazionale ad Amsterdam, hanno subito fatto capire che loro sono pronti al combattimento. E del resto l'ultimo Europeo di calcio di due anni fa tenne in scacco le autorità francesi per settimane. Si temeva l'Isis, ma per le vie di Lille e Marsiglia ci furono giornate intere di guerriglia urbana provocate dagli hooligans di mezza Europa, russi in testa.



Il prossimo appuntamernto è a giugno, nello sconfinato territorio russo. Con gli hooligans di casa che al posto della birra e della violenza provocata anche dalle sostanze psicotrope, preferiscono l'organizzazione. Che di fatto - con tanto di campi di addestramento - è paramilitare. Il web diventa il passaporto elettronico per cementare alleanze tra questi universi di giovani, ma anche di uomini adulti, che fanno della violenza una ragione di vita. Il razzismo e le ideologigie politiche aggregano. E dato che - proprio come fu agli Europei - la copertura mediatica è totale, ecco che anche frange violente di serbi, tedeschi e polacchi sono pronte a muoversi. Le intelligence di molti paesi, a cominciare dalla Russia paese ospitante, sono già ad un livello alto di allerta.