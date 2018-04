Mondiale, -100 al via: Putin palleggia con Ronaldo e Maradona

Palla al piede, il countdown è già partito. Anche per loro. I cento giorni, che adesso sono diventati 99, vengono festeggiati così. Grandi calciatori e vecchie glorie tutti a palleggiare proprio come se la passassero tra di loro.

Diego Armando Maradona, Ronaldo il “fenomeno”, Trezeguet, Klose e chi più ne ha più ne metta. Un vero spettacolo per gli amanti del calcio. Nessuno vuole mancare al Mondiale di Russia e per chi non può assistere di persona ecco che ci pensa Mediaset a trasmettere lo spettacolo delle 64 partite, gratis, in diretta e in esclusiva assoluta.

Anche Infantino si diletta con Putin al Cremlino. Gli ultimi dei 100 palleggi. Il miglior biglietto da visita per sponsorizzare questo Mondiale che, per stessa ammissione del Presidente della Fifa, “sarà il più bello di sempre”.