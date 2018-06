Messico, Guardado: "A Neymar piace buttarsi"

Andrés Guardado mette pepe sull'ottavo di finale tra Brasile e Messico in programma lunedì alle 16 (diretta tv esclusiva su Canale 5). Il capitano del Tricolor si è soffermato su Neymar, avversario a samara fra tre giorni: "Lo conosciamo tutti. Non penso che debba essere io a giudicare il suo modo di giocare. Ma semmai gli arbitri e la Fifa. Il Var ti consente di valutare meglio le azioni, e conoscendo lo stile di gioco di un giocatore, dà una grossa mano".



Quindi l'affondo: "Tutti sappiamo che a Neymar piace molto esagerare quando subisce un fallo e buttarsi a terra. È il suo stile di gioco, io non lo sto criticando, però ci aspettiamo che l’arbitro lunedì stia molto, molto attento. Abbiamo già visto che cosa è successo (il riferimento è al rigore tolto dal Var in Brasile-Costa Rica ndr)".



Il centrocampista ha poi parlato della gara con la nazionale verdeoro: "Anche quando abbiamo affrontato la Germania sembrava impossibile che potessimo vincere, e invece è successo. Cntro la Svezia abbiamo sofferto molto, ma da certe sconfitte s'impara. Come squadra siamo tranquilli, abbiamo superato il turno pur giocando nel gruppo più difficile di questi Mondiali. Non abbiamo nulla da perdere: chi ha l'obbligo di dover vincere, e quindi più pressione addosso, è il Brasile".