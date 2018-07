Messi e Ronaldo gli sciupafamiglie: divorziano per colpa loro

Tra moglie e marito non mettere mai...Messi e Ronaldo. Il calcio rischia spesso incrinare rapporti duraturi, anche se di solito lo scontro dura il tempo di una partita. Novanta minuti di ordinaria tensione. Non di più. Difficilmente, per colpa del calcio, è finito un matrimonio.



Eppure, secondo quanto riportato dal Daily Mail, due coniugi russi sarebbero in procinto di separarsi a causa delle divergenze sull'eterno dualismo Messi-Ronaldo. Loro si chiamano Arsen e Lyudmila e si sono conosciuti nel 2002, durante il Mondiale nippo-coreano. L'amore per il calcio, che allora li ha uniti (sebbene lui fosse tifoso di Barcellona e Spartak Mosca e lei di Real Madrid e CSKA), oggi rischia di dividerli.



"Dall’inizio del Mondiale, Lyudmila ha continuato a prendere in giro me e il mio amato calciatore (Messi, ndr), dicendo che stava giocando malissimo e che non era riuscito neanche a segnare un rigore contro l’Islanda“, ha raccontato lui. Durante Nigeria-Argentina la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Quando ha ricominciato mi sono arrabbiato e le ho detto tutto quello che pensavo del suo Ronaldo, del Portogallo, di lei e di tutto ciò che le piace. Poi ho preso le mie cose e me ne sono andato“, ha aggiunto il marito.



Insomma, il rituale "nella buona e nella cattiva sorte" non è mai risultato tanto inattuale. A meno che Lyudmila e Arsen, sull'altare, non abbiano cambiato la classica promessa in "finché il calcio non ci separi".