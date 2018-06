Mediaset, è un Mondiale da record

Daccordo, in Russia non c'è la Nazionale, ma una squadra azzurra da record sì ed è quella che sta dietro e davanti alle telecamere. Aspettando gli ottavi, infatti, Mediaset guarda già tutti dall'alto in basso. Sono 175milioni gli spettatori che hanno seguito le 48 partite della prima fase, 20 milioni in più di quanti lo avevano fatto quattro anni fa su Sky e Rai, quando l'Italia giocava e inseguiva il sogno Mondiale.

E se il meglio deve ancora venire - comincerà da domani con le ultime 16 gare trasmesse tutte su Canale 5 - anche le medie giornaliere d'ascolto sono un successo in ogni fascia oraria. 3 milioni 155mila spettatori, oltre il 25 per cento di share, per le partite del pomeriggio, dato che sale a 6 milioni e oltre il 28 per cento di share per quelle trasmesse in prima serata.

Con Inghilterra-Belgio, il calcio mondiale ha salutato Italia 1 e dopo il fischio finale di Kaliningrad è arrivato anche quello per Tiki Taka Russia, che passerà ora il testimone a Balalaika su Canale 5. Non prima però di festeggiare, anche qui, una serie di record.

Le dieci puntate del programma condotto da Pierluigi Pardo hanno avuto in media 1 milione 814mila spettatori, con uno share che ha sfiorato il 12 per cento. Un muro letteralmente abbattutto dopo Nigeria-Argentina, quando si è saliti al 14,6 per cento e a 2 milioni 633mila italiani.

La partita più seguita resta Brasile-Svizzera, gara inaugurale per la Selecao di Neymar vista da più di 7 milioni di telespettatori. Festeggia anche il web, con le app ufficiali Mediaset che hanno avuto un boom di download. Insomma, un Mondiale mai visto prima. E da qui a Mosca la strada è ancora lunghissima...