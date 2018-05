Marocco, la figlia del c.t Renard denuncia: "Abusata ad un reality"

Bufera sulla versione francese dell'Isola dei Famosi. Candide Renard, figlia 21enne dell’attuale ct del Marocco, Hervé Renard, ha denunciato di essere stata vittima di stupro durante le riprese del reality show transalpino. In seguito alla denuncia della ragazza la polizia di Seine-Saint-Denis ha prelevato il presunto colpevole, anch’egli concorrente del reality, per interrogarlo e dopo circa quattro ore lo ha rilasciato per mancanza di prove sufficienti ad emettere quantomeno un provvedimento di custodia cautelare.

Intanto l’avvocato della ragazza, Léon Del Forno, si è limitato a dichiarare che: “La mia assistita ha deciso di riservare la totalità delle sue dichiarazioni alla giustizia. La sua determinazione è intatta e non cederà a nessuna forma di pressione o intimidazione“. Il padre invece, ai microfoni di Le Parisien, ha confermato che sarà portata avanti un’indagine e poi ha affidato il proprio pensiero ai social.

“Sono state dette molte cose riguardo la deposizione di mia figlia Candide - ha scritto Renard su Instagram - Noi abbiamo deciso di fare affidamento sulla giustizia durante questo caso. Ogni parte in causa è in diritto di scegliere la propria strategia. La cosa più importante per noi non sarà lo spettacolo mediatico, di cui non abbiamo bisogno per difenderci, ma una coerenza nel rispetto della giustizia. Aspettiamo il verdetto con pazienza e calma. Le grandi dichiarazioni servono solo a rassicurare se stessi e attirare l’attenzione. Giustizia sarà fatta e l’onore di mia figlia le sarà restituito di fronte alle calunnie e alle varie bugie dette contro di lei. La partita è solo all’inizio“.