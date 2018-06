Marocco, Amrabat: "L'arbitro ha chiesto la maglia a Ronaldo"

Benatia si era già lamentato per "il gol irregolare", nato da un corner che non c'era. Ma in Marocco monta sempre più la polemica per l'eliminazione dal Mondiale, sancita dalla sconfitta contro il Portogallo. “Sinceramente non so cosa faccia di solito l'arbitro Geiger – ha accusato Amrabat in un’intervista a NOS – Però ho visto che è rimasto veramente impressionato da Cristiano Ronaldo".



Il j'accuse di Amrabat continua con un particolare ancora più clamoroso, se fosse confermato: "Ho sentito dire da Pepe che l'arbitro ha chiesto la maglia di Ronaldo prima dell’intervallo… Ma di cosa parliamo? Questa è la Coppa del Mondo, non è un circo! Comunque andiamo a casa a testa alta, abbiamo dominato il Portogallo. È incredibile non essere riusciti a segnare nemmeno un gol…".