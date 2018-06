Maradona contro Sampaoli: "Quest'Argentina non sa a cosa giocare"

Diego Armando Maradona è una furia. "Ho una rabbia dentro il petto che non riesce ad esplodere: quest'Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, né a centrocampo né in difesa né in attacco": il duro sfogo del Pibe de Oro.



Durante la trasmissione 'La mano del Diez' su Telesur non sono mancate critiche per il ct Jorge Sampaoli, nonostante la vittoria della Nigeria sull'Islanda che lascia aperta all'Albiceleste la porta della qualificazione: "La gente credeva che risolvesse i problemi con i computer e i droni...".



"Uno che ha indossato la maglia dell'Argentina non può vedere la propria nazionale battuta da una squadra croata che non è la Germania, non è il Brasile, non è l'Olanda, né la Spagna" ha proseguito Maradona, sottolineando che la sconfitta "ha un colpevole, il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Chiqui Tapia perché l'AFA è gestita da persone che non sanno nulla di calcio".



Arriva quindi la difesa nei confronti di Messi: "Mentre tutti oggi lo accusano, dico che Leo ha giocato come doveva, come poteva giocare. Risulta difficile risolvere i problemi dei compagni di squadra".



Ora è obbligatorio battere la Nigeria anche se potrebbe non bastare: "Mi piacerebbe capire se nello spogliatoio si siano presi a pugni. Se non è successo è perché non ci sono gli attributi. Se qualcuno ha dovuto mettere del ghiaccio sul volto va bene".