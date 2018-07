Legends SuperCup, ancora Russia: Italia ko 6-7

Il sogno dell'Italia nella Legends SuperCup (trasmessa integralmente in chiaro in esclusiva su Mediaset Extra) finisce in finale: la Russia vince 7-6 e conquista ancora una volta il trofeo del torneo di vecchie glorie, per una volta parallelo ai Mondiali 2018. A noi rimane la medaglia d'argento e la soddisfazione del miglior giocatore del torneo, Francesco Totti.



E pensare che gli azzurri erano anche passati in vantaggio dopo tre minuti proprio con l'ex capitano della Roma, resistendo agli attacchi russi con i miracoli di Sebastien Frey - schierato al posto di Christian Abbiati probabilmente fermato da un problema muscolare - fino al decimo minuto quando si è abbattuta l'onda russa: Kovtun, Golovskoi e Pavlyuchenko.



Zaccardo e ancora Totti riacciuffano il risultato prima dell'intervallo ma gli azzurri crollano presto fino al 3-6, nuova rimonta (Di Michele, Delvecchio dopo il palo di Di Biagio e Zauri) dell'Italia ma Golovskoi regala il trofeo alla Russia. Nel finale negato anche un calcio di rigore a Totti, le proteste verso l'arbitro tutto meno che amichevoli a testimoniare vero agonismo. Un torneo comunque positivo per la nostra Nazionale, due sconfitte (4-5 contro le All Stars e oggi) ma anche due vittorie (3-2 sul Team America e 10-3 alla Cina).