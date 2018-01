L'Australia in cerca di un ct: spuntano Bielsa e Klinsmann

Si fanno anche i nomi di Marcelo Bielsa e Jurgen Klinsmann per la panchina della Nazionale australiana, rimasta vuota dopo l'addio di Ange Postecoglou. Il ct ha lasciato dopo avere guidato la propria squadra verso la conquista della qualificazione alla fase finale dei Mondiali dell'anno prossimo in Russia spiegando di non avere le "necessarie energie".



Secondo il Mundo deportivo la Federcalcio australiana è in fibrillazione perché vuole al più presto trovare un commissario tecnico preparato, ma soprattutto con una vasta esperienza internazionale. Sia Bielsa che Klinsmann hanno queste caratteristiche, avendo guidato rappresentative di peso come l'Argentina il primo (attualmente sospeso dal Lille), la Germania e gli Stati Uniti e il secondo.