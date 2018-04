Juve, Emre Can infortunato alla schiena: rischia il Mondiale

I problemi alla schiena possono aver messo k.o. Emre Can per il resto della stagione. A lanciare l'allarme è il Mirror, tabloid britannico: il centrocampista tedesco del Liverpool ha saltato le ultime due partite, quella di campionato con il Crystal Palace e l'andata dei quarti di Champions contro il Manchester City, e resterà sicuramente fuori anche nel derby contro l'Everton. Il punto è che Jürgen Klopp potrebbe averlo perso fino alla fine dell'anno e, ipotesi ancora peggiore, lui potrebbe perdere il Mondiale.



Emre Can è in scadenza di contratto con il Liverpool e, come è noto, è in trattativa con la Juventus per arrivare in estate a parametro zero. Le condizioni fisiche del giocatore ovviamente mettono in allarme anche i bianconeri, sebbene al momento non sia ancora chiara l'entità del problema. Quello che è certo è che per il Liverpool è una perdita grave, considerando che con il City si è fatto male anche Salah.