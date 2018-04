Juve, Dybala: "Fa male". E l'Argentina lo boccia: "Niente Mondiale"

L'ultima volta che Paulo Dybala era stato espulso giocava per l'Argentina: il 2 settembre 2016 debuttava da titolare con la Seleccion, si fece buttare fuori contro l'Uruguay e uscì dal campo piangendo. Contro il Real Madrid, in quella che doveva essere la partita del suo rilancio internazionale, ha visto sventolarsi in faccia il primo cartellino rosso della sua carriera con la maglia di un club: nessuna reazione isterica, solo una terribile sensazione di impotenza.



"Le sconfitte fanno male, fanno sempre male - ha scritto lui su Instagram - anche quando arrivano contro squadre e campioni così forti. Ora però serve andare avanti: sacrificio, forza, passione e continuare a migliorarsi ogni giorno. Grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiato: siete nel mio cuore".In Argentina, però, Dybala è stato massacrato dai media. "- scrive La Nacion - La partita che per importanza e significato poteva servirgli da ponte verso la Russia lo ha lasciato ai margini perché ha sbagliato strada. Invece di essere decisivo nel gioco o con i gol, ha lasciato il segno con una espulsione nel momento in cui ci si aspettava il contrario da uno col suo talento. L'ansia e l'impotenza l'hanno consumato".La critica di uno dei quotidiani più autorevoli si inserisce in un contesto generale più o meno univoco. Solo un anno fa Dybala veniva eletto a "nuovo Messi" dopo la doppietta nell'andata dei quarti di Champions contro il Barcellona. Uscì ridimensionato da Cardiff, esce distrutto da un altro quarto di finale, da un'altra gara d'andata, da un altro confronto con un altro "marziano", Cristiano Ronaldo, che il marziano l'ha fatto davvero , titola Olé. "La sua partita ha avuto quattro momenti: un giallo per simulazione, un rimprovero dei compagni per aver buttato fuori il pallone con un avversario a terra, una punizione deviata dalla barriera e il calcione in petto a Carvajal che gli è costato il rosso. Per lui era il gran momento per tornare a candidarsi alla lista dei 23 per il, è stato il suo ultimo "big match" prima della Russia. Così ora la strada è in salita". Clarin va oltre: "Il Real Madrid ha lasciato la Juve quasi fuori dalla Champions e Dybala quasi fuori dal Mondiale"