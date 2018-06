Iran-Spagna, Pouraliganji contro Diego Costa: "Mi ha insultato per 80 minuti"

Decisivo ma anche molesto: la partita di Diego Costa contro l'Iran si potrebbe riassumere così. Non bastava il gesto verso il portiere avversario Beiranvand, arrivano altre accuse per l'attaccante della Spagna da parte di Morteza Pouraliganji: "Dal decimo minuto sino a quasi fine partita mi ha insultato, coinvolgendo pure la mia famiglia. Una cosa tremenda, mi spiace per quel che ha fatto: ha usato parole maleducate verso mia madre, mia sorella, mia cognata ed altri membri della mia famiglia".



Il difensore iraniano spiega: "Voleva farmi impazzire, avrà pensato che potessi essere inesperto e ha tentato di farmi arrivare ad avere un comportamento tale da essere espulso. Mi sono controllato pensando al fatto che giocavo per il mio Paese".