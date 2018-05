Inghilterra, Walker e la chiamata persa di Southgate

Oggi l'Inghilterra ha diffuso la lista dei convocati ai Mondiali 2018: oltre alle conferme dei vari Cahill, Dele Alli, Sterling e Kane e qualche sorpresa (fuori Hart, Shelvey, Wilshere), ci sono due storie particolari.



La prima è quella di Trent Alexander-Arnold che è stato convocato per la prima volta in nazionale proprio nell'occasione che vale di più: quella che poterà in Russia. E pensare che il terzino del Liverpool, 20 anni, a ottobre era ancora nella squadra riserve ma si è conquistato pian piano la fiducia di Klopp che, nelle doppie sfide di Champions League contro Manchester City e Roma, gli ha fatto saltare appena nove minuti.



La seconda è a sfondo social: basta guardare il tweet di Kyle Walker che ha pubblicato lo screenshot del suo telefono, che mostra la notifica di una chiamata persa. E non era una chiamata qualsiasi ma proprio quella del ct Southgate che forse voleva avvertire il terzino del Manchester City della sua convocazione prima che la lista fosse resa pubblica.

"L'UNICA CHIAMATA CHE NON VORRESTI PERDERE"