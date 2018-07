Inghilterra-Svezia, a Londra devastano un centro Ikea

"Football is coming home". Vada per il coro, che ti prende, ed è diventato lo slogan della campagna mondiale dell'Inghilterra. Ma i tifosi dei Tre Leoni, come capita spesso, hanno un po' esagerato: in un negozio Ikea nella periferia di Londra, oltre a cantare che il calcio sta tornando a casa, hanno devastato il centro, come si vede nel video tratto da Youtube, dopo la vittoria ai quarti di finale contro la Svezia. Bastava di sicuro il successo sul campo...