Inghilterra-Nigeria 2-1, Kane torna in nazionale e fa gol

La difesa a 3, le posizioni di Lingard, Alli e Sterling, il gol di Kane. Southgate può essere soddisfatto, almeno parzialmente, della prima amichevole pre-mondiale giocata dalla sua Inghilterra, che conserva l'imbattibilità a Wembley per la decima partita consecutiva e porta a casa un 2-1 convincente contro la Nigeria. Per 45 minuti si è vista una squadra frizzante, capace di esaltare i propri uomini di qualità, poi come le capitò contro l'Italia piano piano si è adagiata e ha perso smalto.



Southgate vuole presentarsi al Mondiale così, con il 3-3-2-2, dove i due dietro Kane e Sterling sono Lingard e Alli, protetti da Dier davanti alla difesa. Ma al di là del sistema, l'impressione che il destino dell'Inghilterra sia legata ai gol di Harry Kane è forte: mancava da ottobre, quando aveva segnato due gol in due partite a Slovenia e Lituania, battute entrambe 1-0, torna e fa ancora centro, con un tiro dal limite "bucato" dal portiere che vale il 2-0, dopo il vantaggio di Cahill.



La Nigeria, che al Mondiale sarà nel girone di ferro con Croazia, Islanda e Argentina, ha mostrato i soliti limiti difensivi e il solito coraggio, mettendo in difficoltà l'Inghilterra dopo il gol di Iwobi. Difficilmente farà strada, ma batterla non sarà facile.