Inghilterra, Maguire da fan a titolare: 2 anni dopo la stessa foto

2 years on... have a good trip lads pic.twitter.com/b0PzlsXiJY — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 24 giugno 2018

L'Inghilterra travolge Panama e stacca il pass per gli ottavi di finale. In copertina finisce Harry Kane, alla prima tripletta mondiale, ma quella coi centroamericani è stata una partita indimenticabile anche per Stones, autore di una doppietta, e per il suo compagno di reparto, Harry Maguire. Nessun gol per il giovane difensore che ha soffiato il posto di titolare a gente come Cahill e Phil Jones, ma per il centrale del Leicester aver giocato è più che abbastanza.

Soltanto due anni fa, infatti, Maguire assisteva alle partite dei Tre Leoni da semplice spettatore. Nell'estate del 2016, quando ancora vestiva la maglia dell'Hull City e faticava a trovare spazio, il difensore classe '92 era volato in Francia insieme agli amici per tifare la sua Nazionale agli Europei. Oggi Maguire è protagonista in campo, ma di certo non ha dimenticato i suoi compagni di trasferta francese e al termine della goleada rifilata ai panamensi ha voluto ripetere lo stesso scatto di Euro 2016.

Una foto che rappresenterà in futuro un meraviglioso ricordo, che lo stesso centrale di origini spagnole ha pubblicato sul proprio profilo Twitter accostandola a quella scattata all'interno dello stadio francese e che in poco tempo ha fatto il giro del web. Un'altra favola di questo Mondiale.