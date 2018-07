Inghilterra, il segreto del para-rigori Pickford è nella borraccia

Jordan Pickford è stato l'eroe dell'Inghilterra nella sequenza dei calci di rigori finali, quando i Tre Leoni sono riusciti a sfatare la maledizione Mondiale eliminando la Colombia. Il numero uno inglese ha intuito quattro rigori parando quello di Carlos Bacca, vedendo quello di Uribe finire sulla traversa ed arrendendosi solo a Cuadrado e Muriel (di Falcao l'altro penalty segnati).



Il segreto di Pickford è... nella borraccia! Il suo preparatore infatti aveva scritto sul contenitore di plastica dove avrebbero calciato i colombiani ed è andata bene quattro volte su cinque, solo Falcao ha cambiato modo di tirare rispetto alle previsioni. Rimane un dubbio: come ha fatto il 24enne dell'Everton a consultare la borraccia senza farsi vedere? L'avrebbe tenuta nascosta in un asciugamano per tutta la durata dei rigori.