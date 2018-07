Infantino: "È stato il miglior Mondiale di sempre"

Il miglior Mondiale di sempre. L'abbiamo scritto spesso anche noi, l'ha detto oggi anche Gianni Infantino, presidente Fifa. Lo è stato dal punto di vista delle emozioni, nonostante il fallimento tecnico delle grandi nazionali e di alcune stelle, e a quanto pare dal punto di vosta organizzativo: "Grazie Russia, grazie Putin: è stato il miglior Mondiale di sempre", ha rivelato il numero uno della federcalcio mondiale.



Poi Infantino ha parlato della prossima edizione dei Mondiali: "In Qatar si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Abbiamo accordi e un contratto con il Qatar, ma è molto presto per sapere se saranno 32 squadre o di più. Al momento, tutto è possibile. Con 48 squadre si risolverebbero molte tensioni 'regionali', non voglio chiudere la porta a questa opportunità".



"La percezione della Russia è cambiata. Migliaia di persone hanno visitato il Paese durante il Mondiale e hanno scoperto un bel paese, un paese ospitale, ricco di storia e cultura. Non solo a Mosca ma in tutte le città ospiti i visitatori hanno goduto del calore e dell'ospitalità del popolo russo. Per questo molti preconcetti riguardo al Paese sono stati smentiti. La Russia è cambiata, è diventata una paese calcistico, un paese dove il calcio non è solo il Mondiale, ma è entrato a far parte del dna del Paese".