In Argentina scoppia il caso: quanto potere ha avuto Messi?

Ha del clamoroso quanto diffuso dal Clarín, importante quotidiano di Buenos Aires, che ha raccontato retroscena inaspettati sul "fracaso" dell'Argentina al Mondiale russo. Il quotidiano ha provato a scagionare Jorge Sampaoli, indicato da molti come il responsabile unico del disastro dell'Albiceleste, visto che a prendere gran parte delle decisioni sarebbe stato, in realtà, Leo Messi.



Due le esclusioni che, nello specifico, hanno insospettito gli argentini. Quelle di Federico Fazio, difensore della Roma in campo solo contro la Francia e del fantasista del Psg Giovani Lo Celso. Due "tagli" strani, visto che durante il tour premondiale entrambi avevano accumulato un minutaggio consistente, salvo sparire con l'iniziare della rassegna iridata. Ecco la ricostruzione di Clarìn: "Lo Celso avrebbe irriso Messi, battendolo facilmente in una partita di calcio-tennis - il racconto -. Lo avrebbe umiliato inoltre con un tunnel durante un allenamento. Questo avrebbe scatenato la rabbia della Pulce, che avrebbe obbligato Sampaoli ad accantonare il connazionale Lo Celso, fino a quel momento visto come uno dei titolari".



L'entourage della Pulce ha smentito le insinuazioni, ma il quotidiano non si è limitato a rivelare le tensioni coi compagni. Anche il rapporto con lo staff tecnico era difficile, in particolare con il vice di Sampaoli, Sebastiàn Beccacece. Ecco uno degli aneddoti: "Durante l'allenamento pre amichevole con l'Italia, Beccacece disse a Messi 'così no, Leo. Ti conviene rientrare sull'altro lato del campo'. Ciò che avrebbe infastidito il 10 sarebbe stata una pacca sulla spalla da parte dell'assistente tecnico (...). Messi avrebbe poi chiesto che una situazione simile non si ripetesse più in futuro", sostiene Clarìn.