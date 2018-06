In Argentina: "Sampaoli-Messi? Non era una richiesta"

"Ehi Messi, lo faccio entrare Aguero?". Il video che inchioderebbe il c.t. Sampaoli sul suo effettivo potere decisionale nella nazionale argentina ha fatto il giro del mondo. Ma il corpo tecnico dell'Albiceleste ha fornito la propria versione dei fatti: quella dell'allenatore, stando a quanto fatto trapelare dall'Afa, non è stata una richiesta di autorizzazione al capitano, ma semplicemente una domanda all'interno di una disquisizione tattica, come raccontato dal nostro inviato Carlo Landoni.



L'ingresso di Aguero al posto di Tagliafico, infatti, ha stravolto lo scacchiere tattico dell'Argentina a dieci minuti dal termine della sfida con la Nigeria, con Higuain rimasto centravanti, il Kun inserito alle sue spalle e Messi "confinato" sulla fascia destra, ovviamente libero di muoversi. Resta il ragionevole dubbio sull'autonomia di Sampaoli: intanto, in vista degli ottavi con la Francia, salgono le quotazioni di Pavon al posto dell'acciaccato Di Maria.