Ibrahimovic: "Senza me, Svezia più forte: vincerà i Mondiali"

La vicenda che ha portato all'esclusione di Zlatan Ibrahimovic dai Mondiali 2018 in Russia è stata lunga e non priva di colpi di scena: alla fine il ct Andersson ha preferito non chiamare l'attaccante dei Los Angeles Galaxy. Ecco perché Ibra ironizza non poco attaccando i media locali: "Ora dicono che hanno un gioco di squadra, il tipico gioco di squadra svedese che è quello che piace tanto a loro. I media assicurano che la Svezia ora è una squadra migliore senza di me per cui credo che vinceranno il Mondiale...".



Il 36enne continua: "È la tipica mentalità dei media svedesi e io non ho un tipico nome svedese, non ne ho né l'atteggiamento, né il comportamento anche se detengo ancora qualche record in nazionale". Zlatan sembra risentire molto della mancata convocazione: " Il Mondiale è la più grande festa che c'è nel calcio, ci sono tutti i giocatori migliori tranne il sottoscritto... Sarei dovuto essere lì ma non ci sono: ho vinto tanto, so come si fa. Se non lo sapessi, perché avrei giocate e vinto nelle più grandi squadre del mondo?".



Alla fine Ibra si lascia andare ad un vero pronostico: "Spero che il Brasile vinca il Mondiale".