Giappone, la profezia di Holly e Benji: è lo stesso gol del Belgio...

Tempo quasi scaduto, risultato sul 2-2: contropiede, velo dell'attaccante centrale e gol decisivo del 3-2. È così che il Giappone, nel popolarissimo cartone animato Holly e Benji, vince la Coppa del Mondo ed è così che, ieri sera, è stato eliminato dal Belgio dagli ottavi di Russia 2018.

La coincidenza è incredibile, l'azione talmente simile da sembrare uno scherzo. Cambia l'avversario, la Germania, ma per il resto le analogie sono tutte lì da vedere: come detto il risultato è sul 2-2 a pochi istanti dal triplice fischio, i tedeschi attaccano ma Benji, saltando su pali e traverse, blocca il tiro e poi subito per Holly, che attira su di sé la difesa avversaria e allarga per l'amico Tom Becker. Nella vita reale Meunier mette subito in mezzo, Becker invece riflette per interminabili minuti, ma poi si decide e crossa forte e teso per il numero 9, Mark Lenders, che invece di far esplodere il suo "tiro della Tigre", fa un velo geniale per Holly, che insacca.

A parte che Hutton ci mette quasi mezza puntata per mettere il pallone in rete, il risultato è lo stesso: gol decisivo del 3-2 dopo un contropiede perfetto. Così i giapponesi avevano sognato di trionafare e così, sembra davvero uno scherzo, sono tornati a casa. A vedere Holly e Benji.