Germania, scuse mondiali ai tifosi

Prima del terremoto, ammesso che ci sarà, arrivano le scuse, anche se la parola non è mai pronunciata. Riprendendo quanto già detto dal c.t. Joachim Löw, dal capitano Manuel Neuer e da Mats Hummels dopo la sconfitta con la Corea del Sud, la federcalcio tedesca si è "svegliata" all'indomani della disfatta con l'intenzione di mostrare il proprio dispiace a tutta la Germania.

Dear fans, we feel just as disappointed as you. The World Cup only comes around every four years and we expected so much more from us. We're sorry for not playing like world champions, and as painful as it is, we deserve to be out...