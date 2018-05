Germania, Neuer: "Mondiale? Senza aver mai giocato..."

Quanto sia importante Manuel Neuer per il Bayern si è capito benissimo nella semifinale di Champions contro il Real Madrid, con l'errore clamoroso di Ulreich che ha spianato la strada ai blancos. Quanto lo sia per la Germania fu chiaro nella finale mondiale del 2014, quando le sue uscite salvarono più volte i tedeschi contro l'Argentina. Il punto è che anche la Nationalmannschaft potrebbe fare a meno della sua stella in Russia, come hanno già fatto i bavaresi per tutta la stagione.



"Non penso sia immaginabile che possa giocare un torneo così senza nemmeno una partita alle spalle", ha detto chiaramente Neuer. Manca poco più di un mese al Mondiale ed è lo stesso giocatore, dunque, ad essere pessimista sulla sua presenza. Un piccolo spiraglio c'è ancora, in realtà: "Neuer non sarà convocato per l'ultima partita casalinga di campionato - ha detto Heynckes -, ma per la finale di Coppa di Germania la decisione è ancora aperta". Sabato 19 maggio, contro l'Eintracht, Neuer potrebbe giocare la partita di cui sente il bisogno per fare i bagagli e volare in Russia.