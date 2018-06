Germania, Neuer disponibile e titolare. Ter Stegen: "Delusione per me"

Il recupero di Manuel Neuer, di nuovo disponibile dopo una stagione lontano dai campi per la frattura al metatarso del piede sinistro, non rende tutti felici all'interno della Nazionale tedesca. Il giocatore del Bayern Monaco difenderà, da titolare, la porta della Germania e a fargli spazio sarà Ter Stegen che non si nasconde e confessa il suo stato d'animo.



"Ovviamente è una situazione deludente per me, perché per tutto l'anno ho giocato bene. Però rispetto la decisione del tecnico. La squadra sa che darò comunque tutto me stesso, al 200%" sottolinea l'estremo difensore del Barcellona.



Ter Stegen manda poi un messaggio al compagno di reparto: "Se Manuel dovesse aver bisogno ci sarò, lo aiuterò e lo sosterrò. Se dovessimo vincere il Mondiale, onestamente, non sarei meno contento degli altri solo perché stavo in panchina".