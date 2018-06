Germania, Löw ha escluso Sané per la rinuncia alla Confederations Cup?

In Germania (e non solo) ha fatto scalpore l'esclusione di Sané dalla lista dei 23 convocati per i Mondiali in Russia. Joachim Löw ha liquidato la questione con poche parole ("Leroy ha un grandissimo talento, tornerà con noi da settembre") ma intanto i media tedeschi si interrogano sui perchè della scelta del ct. Se è vero che il 22enne in Nazionale non ha ancora sfondato (12 presenze e nessun gol) è impossibile non considerare la grande stagione disputata dall'ala con la maglia del Manchester City.



Ecco allora farsi largo un'ipotesi: Löw non avrebbe infatti gradito quanto avvenuto un anno fa quando Sané decise di rinunciare alla Confederations Cup a causa di un'operazione al naso. Il giocatore aveva spiegato che l'intervento era necessario per risolvere alcuni problemi respiratori ma in Germania si era diffusa un'indiscrezione secondo cui in realtà l'ex Schalke 04 fosse finito sotto i ferri solo per motivi estetici. A quanto pare l'allenatore dei quattro volte Campioni del Mondo non ha dimenticato...