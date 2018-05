Germania, Löw fiducioso: "Vedo bene Neuer"

Joachim Löw si mostra ottimista riguardo alla possibilità che Manuel Neuer possa farcela per i Mondiali in Russia. "Prima di venire qui si è allenato bene una settimana con il Bayern e con noi lavora normalmente, mostrandosi pronto anche per lavori intensi. Ora continueremo a seguirlo da vicino, sperando che non soffra alcun problema" evidenza il ct della Germania.



L'allenatore chiarisce poi che prima del 4 giugno, giorno in cui depennerà quattro nomi dalla lista dei 27 convocati per il ritiro premondiale, parlerà a lungo con il portiere: "Se mi dirà che sente di poter giocare al 100% delle sue possibilità, allora farà parte parte della lista dei 23. Se non ce la farà, parleremo di altre possibili soluzioni. Comunque proprio oggi ho notato che non ha problemi anche quando salta o si tuffa. Le cose stanno evolvendo positivamente".



Neuer è fermo praticamente dallo scorso settembre, a causa di una frattura al piede sinistro. Una settimana fa era tornato in rosa nel Bayern venendo convocato per la finale della Coppa di Germania. Gli altri tre portieri nella lista (uno verrà 'tagliato') sono Ter Stegen, Leno e Trapp. Meno ottimista il tecnico della nazionale campione del mondo è apparso su Jerome Boateng, alle prese con una lesione muscolare riportata un mese fa in Champions League contro il Real Madrid. "Si sta sottoponendo ad altri test a Monaco e ancora non sappiamo se da domani potrà unirsi a noi. Per ora ha fatto solo qualche corsa, e non vuole correre rischi".